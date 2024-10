【第62回 全日本模型ホビーショー】開催日:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場:東京ビッグサイト南1、2ホール(東京都江東区有明3-11-1)入場料 当日券:1,200円 前売り券:1,000円 ※中学生以下は無料

コトブキヤは、10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模型ホビーショー」にて、「アーマード・コア」シリーズの大型キットを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の「スティールヘイズ」、「ARMORED CORE for Answer」の「ラインアーク WHITE-GLINT(ホワイトグリント)」、「ARMORED CORE V」の「UCR-10/L AGNI(アグニ)」、「ARMORED CORE NEXUS」の「ミラージュ C01-GAEA」の大型プラモデルを参考出展しており、そのボリュームの大きさと、造形の細やかさを確認することができる。

「スティールヘイズ」

「ラインアーク WHITE-GLINT(ホワイトグリント)」

「UCR-10/L AGNI(アグニ)」

「ミラージュ C01-GAEA」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)1997-2012 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)2013NBGI (C)1997-2013 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)1997-2008 FromSoftware, Inc. All rights reserved.