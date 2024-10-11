コトブキヤブースに「アーマード・コア」シリーズの大型キットが参考出展！【#全日本模型ホビーショー】「AC6 スティールヘイズ」や「ACfa ホワイトグリント」など
開催日：10月11日～13日（11日は業者招待日）
会場：東京ビッグサイト南1、2ホール（東京都江東区有明3-11-1）
入場料 当日券：1,200円 前売り券：1,000円 ※中学生以下は無料
コトブキヤは、10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模型ホビーショー」にて、「アーマード・コア」シリーズの大型キットを展示している。
今回イベント会場の同社ブースでは、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の「スティールヘイズ」、「ARMORED CORE for Answer」の「ラインアーク WHITE-GLINT（ホワイトグリント）」、「ARMORED CORE V」の「UCR-10/L AGNI（アグニ）」、「ARMORED CORE NEXUS」の「ミラージュ C01-GAEA」の大型プラモデルを参考出展しており、そのボリュームの大きさと、造形の細やかさを確認することができる。
「スティールヘイズ」
「ラインアーク WHITE-GLINT（ホワイトグリント）」
「UCR-10/L AGNI（アグニ）」
「ミラージュ C01-GAEA」
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