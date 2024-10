【初音ミク 中秋の夜 ver. 1/7 スケールフィギュア】予約期間:10月11日10時~12月2日23時59分商品発送:2025年10月 予定価格: 通常版 27,500円 豪華版 29,150円

フリューは、「初音ミク 中秋の夜 ver. 1/7 スケールフィギュア」の予約をFURYU HOBBY MALLで10月11日10時から12月2日23時59分まで受け付ける。完全受注販売となり、価格は通常版が27,500円、特製パネルが付属する豪華版は29,150円。どちらも商品の発送は2025年10月の予定。

本商品は、1年で最も月が美しいとされる「中秋の夜」に想いを馳せる初音ミクのイラストをもとに立体化したもの。今回のキービジュアルを手掛けたのは中国のボーカロイド関連コンテンツの投稿サイト「POPPRO(ポッププロ)」で活躍するイラストレーター、冷蝉(RenChain)氏。「初音ミク 2021 春節 Ver. 1/7 スケールフィギュア」に続く、「F:NEX」との2回目のコラボレーションとなる。

冷蝉(RenChain)氏のイラスト

初音ミク 中秋の夜 ver. 1/7 スケールフィギュア

通常版/豪華版 共通情報

【作品名】 初音ミク

【販売形態】 完全受注販売

【予約受付期間】10月11日10時~12月2日23時59分

【商品発送】 2025年10月発送予定

【商品サイズ】 全高:約270mm(台座含む)

【素材】 ATBC-PVC、ABS

【仕様】 塗装済み完成品

【原型】 モワノー

【彩色】 明智逸鶴(大正堂)

【撮影】 インタニヤ

【ブランド】 F:NEX

【商品タイプ】 スケールフィギュア

初音ミク 中秋の夜 ver. 1/7 スケールフィギュア

【SKU】 AMU-FNX1121

【価格】 27,500円

【特典】 特製 A5 クリアファイル

【予約場所】 FURYU HOBBY MALL ほか

通常版をFURYU HOBBY MALLで購入すると、限定特典として特製A5クリアファイルがもらえる。

※「初音ミク 中秋の夜 ver. 1/7 スケールフィギュア 特製背景パネル付き」に限定特典は付属されません。

初音ミク 中秋の夜 ver. 1/7 スケールフィギュア 特製背景パネル付き

【SKU】 AMU-FNX1161

【価格】 29,150円

【特製背景パネルサイズ】約300mm

【特典】 なし

【予約場所】 FURYU HOBBY MALL

Art by 冷蝉 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net