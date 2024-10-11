松下洸平主演・明日10月12日（土）スタート 日本テレビ系にて毎週土曜よる9時放送の新ドラマ「放課後カルテ」。

今作に、主人公・牧野（松下洸平）が赴任する東多摩第八小学校の緑川校長を演じるキャストとして武田真一が出演！先ほど、武田がMCを務める朝の情報番組 「DayDay.」で発表となった。武田は今作がドラマ初出演となる。

緑川校長は子どもたちが安心して生活できる学校を目指す、優しい校長先生で、始業式でいきなり強い言葉を放つ牧野のことも温かい目で見守るが…？

武田真一 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/houkagokarte/articles/4291rco0c0s4hhu9r02y.html

なお本日午前10時から、TVerにて「放課後カルテ」第1話の冒頭部分を先行公開。明日の放送を待てない方は、ぜひチェック！

TVer URLはこちら：https://tver.jp/series/srbzu3axsx

＜番組情報＞

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）©︎日生マユ／講談社

脚本：ひかわかよ

音楽：得田真裕

主題歌：wacci『どんな小さな』（ソニー・ミュージックレーベルズ）

演出：鈴木勇馬 ほか

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

協力プロデューサー：大平太

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

公式X：https://x.com/houkagokartentv

公式Instagram：https://www.instagram.com/houkagokarte_ntv

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@houkagokarte_ntv