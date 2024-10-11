・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７５．８５ドル（＋２．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６３９．３ドル（＋１３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１００．５セント（＋５８．０）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０３．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１８．５０セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１４．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９０．６３（＋４．４９）

出所：MINKABU PRESS