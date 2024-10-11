１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．８５ドル（＋２．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３９．３ドル（＋１３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１００．５セント（＋５８．０）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０３．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．５０セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１４．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．６３（＋４．４９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．８５ドル（＋２．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３９．３ドル（＋１３．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１００．５セント（＋５８．０）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０３．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１８．５０セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１４．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．６３（＋４．４９）
出所：MINKABU PRESS