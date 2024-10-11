´Ú¹¾»á¡¢´Ú¹ñ½é¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¡Ö¶Ã¤¡¢¸÷±É¡Äºî²È¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê£±¡Ë
¾®Àâ²È¤Î´Ú¹¾¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¡Ë»á¤¬´Ú¹ñ¿Íºî²È¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤Î±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡££²£°£±£¶Ç¯¾®Àâ¡ØºÚ¿©¼çµÁ¼Ô¡Ù¤Ç¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£´Ú¹ñ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤Ï£²£°£°£°Ç¯¶âÂçÃæ¡Ê¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥å¥ó¡Ë¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¤ËÂ³¤£²¿ÍÌÜ¤À¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï£±£°Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ´Ú¹¾»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¾Î¤·¤Æ¡ÖÎò»ËÅª¥È¥é¥¦¥Þ¤È¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤ÎÀÈ¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê»íÅª»¶Ê¸¡×¤ò½ñ¤¤¤¿ºî²È¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
´Ú¹¾»á¤ÏÎ®Îï¤ÊÊ¸¾Ï¤È±ü¿¼¤¤À¤³¦Ç§¼±¤ÇÁá¤¯¤«¤é´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤Ç¤½¤ÎÊ¸³ØÅªÀ®²Ì¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿ºî²È¤À¡£±äÀ¤¡Ê¥è¥ó¥»¡ËÂç³Ø¹ñ¸ì¹ñÊ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢£±£¹£¹£³Ç¯¡ÖÊ¸³Ø¤È¼Ò²ñ¡×Åß¹æ¤Ë¡Ø¥½¥¦¥ë¤ÎÅß¡Ù¤Ê¤É»í£´ÊÔ¤òÈ¯É½¤·¤Æ»í¿Í¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Íâ£±£¹£¹£´Ç¯¡¢¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Î¿·½ÕÊ¸·Ý¤Ç¡ØÀÖ¤¤ÉÅ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬ÆþÁª¤·¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤ÆÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢£±£¹£¹£µÇ¯ºÇ½é¤Î¾®Àâ½¸¡ØÎï¿å¤Î°¦¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
£²£°£°£µÇ¯¡ØÌØ¸ÅÈÃ¡Ù¤¬ÍûÈ¢¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¡ËÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØºÚ¿©¼çµÁ¼Ô¡Ù¤À¡£¡ØºÚ¿©¼çµÁ¼Ô¡Ù¤ÏÆù¿©¤òµñÈÝ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÎË½ÎÏ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡££²£°£±£¶Ç¯¤¬Æ±ºî¤ò±Ñ¸ì¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
£²£°£±£´Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¾¯Ç¯¤¬Íè¤ë¡Ù¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡££µ¡¦£±£¸Ì±¼ç²½±¿Æ°¤òÂêºà¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¶ì¤·¤ß¤äÆâÌÌ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¼Ì¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£´Ú¹¾»á¤Ï¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö£±£¹£¸£°Ç¯¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËÌ±¼ç²½±¿Æ°¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤·¡Ö¸÷½£¤ÇµÔ»¦¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÊÔ¤ó¤À¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢»ä¤¬¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤¸¤ëÌ©¤«¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥¹¾Þ³°¹ñÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¤ËÂ³¤¯¤â¤¦°ìÅÙ¤Î¡Ö´Ú¹ñ¿Í½é¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¼õ¾Þ°Ê¹ß¡¢´Ú¹¾»á¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î½÷Àºî²È¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬½Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ÄÀã»á¤é¤È¶¦¤Ë¼çÍ×¸õÊä¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£°Æü¡¢´Ú¹¾»á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎò»ËÅª¥È¥é¥¦¥Þ¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤ÎÀÈ¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆùÂÎ¤Èº²¡¢À¸¼Ô¤È»à¼Ô¤Î´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Á¡¢»íÅª¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½Âå»¶Ê¸¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñÊ¸³Ø»Ë¾å¡¢°ÎÂç¤Ê¶ÈÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±³§¤¬´î¤Ö¹ñ²ÈÅª·Ä»ö¡×¤È½Ë¤Ã¤¿¡£