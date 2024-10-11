１１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネーストック
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・卸売物価指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※香港市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：タマホーム<1419>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタ・アリス<2305>，ライク<2462>，エスプール<2471>，出前館<2484>，カネ美食品<2669>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＩＧポート<3791>，大有機<4187>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ダイト<4577>，ＱＰＳ研究所<5595>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，近鉄百<8244>，ビーウィズ<9216>，松竹<9601>，ＣＳＰ<9740>，モリト<9837>ほか
※東証グロース上場：オルツ<260A>
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネーストック
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・卸売物価指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※香港市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：タマホーム<1419>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，スタ・アリス<2305>，ライク<2462>，エスプール<2471>，出前館<2484>，カネ美食品<2669>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，ＩＧポート<3791>，大有機<4187>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ダイト<4577>，ＱＰＳ研究所<5595>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，近鉄百<8244>，ビーウィズ<9216>，松竹<9601>，ＣＳＰ<9740>，モリト<9837>ほか
※東証グロース上場：オルツ<260A>
※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース
出所：MINKABU PRESS