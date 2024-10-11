16:00　ホルツマン・オーストリア中銀総裁、イベント「ユーロ圏の金融政策：正常化、課題」講演
22:45　グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）
23:45　ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
12日2:10　ボウマンFRB理事、シカゴ連銀主催イベント参加（質疑応答あり）

米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、ブラックロック

プーチン露大統領、ペゼシュキアン・イラン大統領、会談
香港市場は重陽節のため休場

12日（土）
11:00　中国財政省、財政政策に関する説明会開催

13日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（9月）

※予定は変更することがあります