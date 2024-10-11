本日の予定【発言・イベント】
16:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、イベント「ユーロ圏の金融政策：正常化、課題」講演
22:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）
23:45 ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
12日2:10 ボウマンFRB理事、シカゴ連銀主催イベント参加（質疑応答あり）
米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、ブラックロック
プーチン露大統領、ペゼシュキアン・イラン大統領、会談
香港市場は重陽節のため休場
12日（土）
11:00 中国財政省、財政政策に関する説明会開催
13日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（9月）
※予定は変更することがあります
22:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし）
23:45 ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
12日2:10 ボウマンFRB理事、シカゴ連銀主催イベント参加（質疑応答あり）
米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、ブラックロック
プーチン露大統領、ペゼシュキアン・イラン大統領、会談
香港市場は重陽節のため休場
12日（土）
11:00 中国財政省、財政政策に関する説明会開催
13日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（9月）
※予定は変更することがあります