日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万9420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41535.08円 ボリンジャーバンド3σ
40261.65円 ボリンジャーバンド2σ
39420.00円 11日夜間取引終値
39380.89円 10日日経平均株価現物終値
39270.00円 5日移動平均
38988.23円 ボリンジャーバンド1σ
38700.00円 一目均衡表・転換線
38278.40円 75日移動平均
37995.90円 200日移動平均
37714.80円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36441.37円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36402.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35167.95円 ボリンジャーバンド2σ
33894.52円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41535.08円 ボリンジャーバンド3σ
40261.65円 ボリンジャーバンド2σ
39420.00円 11日夜間取引終値
39380.89円 10日日経平均株価現物終値
39270.00円 5日移動平均
38988.23円 ボリンジャーバンド1σ
38700.00円 一目均衡表・転換線
38278.40円 75日移動平均
37995.90円 200日移動平均
37714.80円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36441.37円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36402.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35167.95円 ボリンジャーバンド2σ
33894.52円 ボリンジャーバンド3σ
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