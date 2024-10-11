　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万9420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41535.08円　　ボリンジャーバンド3σ
40261.65円　　ボリンジャーバンド2σ
39420.00円　　11日夜間取引終値
39380.89円　　10日日経平均株価現物終値
39270.00円　　5日移動平均
38988.23円　　ボリンジャーバンド1σ
38700.00円　　一目均衡表・転換線
38278.40円　　75日移動平均
37995.90円　　200日移動平均
37714.80円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36441.37円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36402.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35167.95円　　ボリンジャーバンド2σ
33894.52円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース