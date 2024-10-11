ÅÄÃæ¼ù¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡×¡¡²ÆºÚ¤È¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë
¡¡SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÆºÚ¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍËRISE¡ª¡ØºÇ¶¯LINE¥°¥ë¡¼¥×Î¹¡Ù¡ÊÁ°10¡§25¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±5¿Í¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤ÇÎ¹Àè¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¹¤òÆÏ¤±¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Î½é²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¸«¼é¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½Õ´¬¤¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤¿¤ê¶Ã¤¤¤¿¤ê¤ÊÅÄÃæ¼ù
¡¡LINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ñ¼Ò¤ò±Ä¤à·Ð±Ä¼Ô¤äÃÏ¸µÌ©Ãå¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÃÏ¸µ¾ðÊó»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¡¢ÃÎ¼±ËÉÙ¡¢¿ÍÌ®ËÉÙ¡¢¥¥ã¥é¤âÇ»¤¤¤á¤ÎÃÏ¸µÌ±¡£Èà¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ëµ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²áµî¤ÎÆÃÈÖ¡Ê2024Ç¯5·î1Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¡£MC¤ÏÆÃÈÖ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¹â¶¶¹îÅµ¤ÈÂ¼½Å°ÉÆà¤Î2¿Í¤¬¡¢½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊ¡Åç¡¦²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ø¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊÂ¼½Å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¹â¶¶¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÉãÌ¼¤Î¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ö¤¤¤¤·Ê¿§¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¡©¡×¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¡©¡×¡ÖÆüµ¢¤ê¤Ç²¹ÀôÆþ¤ë¤Ê¤é¤É¤³¡©¡×¤Ê¤É¤Ê¤ÉLINE¥°¥ë¡¼¥×¤ØÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¬¤ó¤¬¤ó´ÝÅê¤²¡£
¡¡ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤Î¾ðÊóÎÏ¡¦¿ÍÌ®¤òÍê¤ê¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î2¿Í¤Îµ¤Ê¬¤Ç¼«Í³¤Ë¹ÔÀè¤ò·è¤á¤ÆÎ¹¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃöÉÄÂå¸Ð¤ËÎ×¤àÀä·Ê¥«¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿å¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤Ë·ã»÷¤È±½¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¤Ê¤É¡¢ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç²ñÄÅ¼ã¾¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¾ðÊóÎÏ¤ä¿ÍÌ®¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¤âºÇ¶¯¤ÊÃÏ¸µÌ±¡£2¿Í¤¬Áª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤«¤éºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤¬Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö1ÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¹â¶¶¡¦Â¼½Å¤Î2¿Í¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤ÎÎ¹´Û¤òË¬¤ì¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê¿§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²¹Àô¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÏÈ¤Ï¡ØºÇ¶¯LINE¥°¥ë¡¼¥×Î¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚÍË¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¡Ö¤³¤Î½µËö¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤Î½µËö¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òº£¸å¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢§¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤ÈÂ¼½Å¤µ¤ó¤Î°Û¿§¥³¥ó¥Ó¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥»¤Î¶¯¤¤°ìÈÌ¿Í¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÀµÌÌÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤ÈLINE¤ÎÊ¸ÌÌ¾å¤À¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¤¹¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¢¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥¢¥×¥ê²½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ù¥¿¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¥Ù¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Î¹¤Ï´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤ªÈè¤ìÍÍÎ¹Åª¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¤É¤ó¤ÊLINEÂÇ¤Ä¤ó¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¸µÌ±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÎ¹¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤³¤È¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬Á´ÉôÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼Ö¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤È¹Ô¤±¤ë´ØÅì¶á¹Ù¤ÎÎ¹Àè¤ò¼¡¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¹â¶¶¤µ¤óÂ¼½Å¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÈÎ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªµ¢¤êºÝ¤Ë¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡ª¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤Ç¤¤ë¤Û¤Éµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¢§²ÆºÚ
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦Î¹¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ÆÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿³§¤µ¤óº®¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¹Ô¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡¦Ã¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°Õ³°¤È¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤éÃÏ¸µÌ±¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿
¢§¹â¶¶¹îÅµ
ÉáÃÊ¡¢¼ã¤¤½÷À¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÂæËÜ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Î½õ¤±¤äÂ¼½Å¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿ÆÉã¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Â¼½Å°ÉÆà
ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê£±Æü¤Ç¤·¤¿¡ªÃÏ¸µÌ±¤Ë¥ª¥¹¥¹¥áÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Î¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½Õ´¬¤¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤¿¤ê¶Ã¤¤¤¿¤ê¤ÊÅÄÃæ¼ù
¡¡LINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ñ¼Ò¤ò±Ä¤à·Ð±Ä¼Ô¤äÃÏ¸µÌ©Ãå¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÃÏ¸µ¾ðÊó»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¡¢ÃÎ¼±ËÉÙ¡¢¿ÍÌ®ËÉÙ¡¢¥¥ã¥é¤âÇ»¤¤¤á¤ÎÃÏ¸µÌ±¡£Èà¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ëµ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²áµî¤ÎÆÃÈÖ¡Ê2024Ç¯5·î1Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¡£MC¤ÏÆÃÈÖ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤Î¾ðÊóÎÏ¡¦¿ÍÌ®¤òÍê¤ê¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î2¿Í¤Îµ¤Ê¬¤Ç¼«Í³¤Ë¹ÔÀè¤ò·è¤á¤ÆÎ¹¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃöÉÄÂå¸Ð¤ËÎ×¤àÀä·Ê¥«¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿å¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤Ë·ã»÷¤È±½¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¤Ê¤É¡¢ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç²ñÄÅ¼ã¾¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¾ðÊóÎÏ¤ä¿ÍÌ®¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¤âºÇ¶¯¤ÊÃÏ¸µÌ±¡£2¿Í¤¬Áª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤«¤éºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤¬Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö1ÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¹â¶¶¡¦Â¼½Å¤Î2¿Í¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯ÃÏ¸µÌ±¤ÎÎ¹´Û¤òË¬¤ì¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê¿§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²¹Àô¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÏÈ¤Ï¡ØºÇ¶¯LINE¥°¥ë¡¼¥×Î¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚÍË¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¡Ö¤³¤Î½µËö¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤Î½µËö¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òº£¸å¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢§¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤ÈÂ¼½Å¤µ¤ó¤Î°Û¿§¥³¥ó¥Ó¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥»¤Î¶¯¤¤°ìÈÌ¿Í¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÀµÌÌÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤ÈLINE¤ÎÊ¸ÌÌ¾å¤À¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¤¹¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¢¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥¢¥×¥ê²½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ù¥¿¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¥Ù¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Î¹¤Ï´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤ªÈè¤ìÍÍÎ¹Åª¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¤É¤ó¤ÊLINEÂÇ¤Ä¤ó¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¸µÌ±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÎ¹¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤³¤È¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬Á´ÉôÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼Ö¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤È¹Ô¤±¤ë´ØÅì¶á¹Ù¤ÎÎ¹Àè¤ò¼¡¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¹â¶¶¤µ¤óÂ¼½Å¤µ¤ó¤¬¤¢¤ì¤À¤±ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÈÎ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªµ¢¤êºÝ¤Ë¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡ª¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤Ç¤¤ë¤Û¤Éµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¢§²ÆºÚ
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦Î¹¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ÆÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿³§¤µ¤óº®¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¹Ô¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡¦Ã¯¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°Õ³°¤È¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤éÃÏ¸µÌ±¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿
¢§¹â¶¶¹îÅµ
ÉáÃÊ¡¢¼ã¤¤½÷À¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÂæËÜ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Î½õ¤±¤äÂ¼½Å¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿ÆÉã¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Â¼½Å°ÉÆà
ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê£±Æü¤Ç¤·¤¿¡ªÃÏ¸µÌ±¤Ë¥ª¥¹¥¹¥áÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Î¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡Ê¾Ð¡Ë