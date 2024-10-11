¡ÈÆüËÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¡É¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö·ä¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦Âè3Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0ÂÐ2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£14Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥ÉÂç³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°ÂÎ§¤¬º¸Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Âç³°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ãø·°¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬Æ¬¤Ç·Ò¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò³ùÅÄÂçÃÏ¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£81Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®Àî¹Ò´ð¤¬Æ¬¤ÇÈ¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤âÃ£À®¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢2¡Ý0¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò²¼¤·³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¼éÅÄ¤Ï¹¶¼é¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤¿¡£¡ÈÁêÊý¡É±óÆ£¹Ò¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ê±óÆ£¡Ë¹Ò¤¯¤ó¤ÎÊý¤¬¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¸å¤íÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ä¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê³ùÅÄ¡ËÂçÃÏ¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ÇÎ®Æ°À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤ÇÁ°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤«¤éÂçÃÏ¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¸ú²ÌÅª¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±óÆ£¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î²Ã¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤Î·Á¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¼éÅÄ¤Ï¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÁê¼ê¤¬Ã¯¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤É¤³¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍèËÍ¤¬¹ß¤ê¤Æ¡¢¹Ò¤¯¤ó¤¬¿¿¤óÃæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤¬º£¤Þ¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤ËÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¹Ò¤¯¤ó¤¬Â¿Ê¬¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÇÛÃÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÂçÃÏ¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÑ¤Ë1¿Í¤À¤±¹ß¤ê¤Æ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÇÛÃÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç´¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÊ£¿ôÆÀÅÀ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1¾¡¤Ï1¾¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ35Ê¬¡Á¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£14Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥ÉÂç³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°ÂÎ§¤¬º¸Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Âç³°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ãø·°¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬Æ¬¤Ç·Ò¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò³ùÅÄÂçÃÏ¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£81Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¾®Àî¹Ò´ð¤¬Æ¬¤ÇÈ¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤âÃ£À®¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢2¡Ý0¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò²¼¤·³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±óÆ£¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î²Ã¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤Î·Á¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¼éÅÄ¤Ï¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÁê¼ê¤¬Ã¯¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤É¤³¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍèËÍ¤¬¹ß¤ê¤Æ¡¢¹Ò¤¯¤ó¤¬¿¿¤óÃæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤¬º£¤Þ¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤ËÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¹Ò¤¯¤ó¤¬Â¿Ê¬¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÇÛÃÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÂçÃÏ¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÑ¤Ë1¿Í¤À¤±¹ß¤ê¤Æ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÇÛÃÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç´¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÊ£¿ôÆÀÅÀ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1¾¡¤Ï1¾¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ35Ê¬¡Á¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤¬¥µ¥¦¥¸·âÇË¤ÇºÇ½ªÍ½Áª½é¤Î3Ï¢¾¡¡ª
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 10, 2024
º¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÊø¤·¤¿
¡À
»°ãø·°¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¼éÅÄ±ÑÀµ
ºÇ¸å¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï #³ùÅÄÂçÃÏ 💥
Æñ¤·¤¤¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤¬ÀèÀ©‼️
🏆AFC¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
🆚¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢vsÆüËÜ
📺#DAZN ÆÈÀêÇÛ¿®
ºÇ¶¯¤Î #ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼ pic.twitter.com/avRn0ECbEl
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 10, 2024
¸òÂå½Ð¾ì¤«¤éÁ¯¤ä¤«ÄÉ²ÃÅÀ
¡À
ÃÍÀé¶â¤Î2ÅÀÌÜ¤Ï #¾®Àî¹Ò´ð
¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ🇯🇵
🏆AFC¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
🆚¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢vsÆüËÜ
📺#DAZN ÆÈÀêÇÛ¿®
ºÇ¶¯¤Î #ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼ pic.twitter.com/e2RjHm3fKe