食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。スーパーフードのスペシャリスト・WOONINさんがおすすめしてくれたのは、東京・広尾のアサイーボウルが食べられる新店です。

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらわからない!」という人も多いのではないでしょうか。

そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回はスーパーフードのスペシャリスト、WOONINさんにお答えいただきます。

教えてくれる人

WOONIN(ウーニン)

W・D・A主催。日本では先駆けてローフード・スーパーフード・コンブチャの教室を14年間続けた後、2024年から日本で唯一のデトックス学校「Woonin Detox Academy」を立ち上げ、現在に至る。著書4冊。W.D.A公式サイト:https://woonin.jp/wda/

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A.「TOKYO JUICE 広尾」です

アサイーボウルにチアシードプディングをトッピング 写真:お店から

LAやハワイ、バイロンベイ(オーストラリア)に行かなくても海外レベルのウェルネスフードを味わえる貴重なジューサリー。スムージーやコールドプレスジュースはもちろん、すべてプラントベースのアサイーボウル5種類、スムージーボウル5種類のバリエーションに富んだメニューが充実しているところがうれしいです。

TOKYO JUICE 広尾 写真:WOONIN

ベースには「Tambor」のアサイーや自家製のアーモンドミルクがブレンドされています。トッピングのナッツバターがミルキーなコクになっているところがお気に入り。一食になるくらいのボリューム感も大満足。そしてロケーションもお気に入りです。ナショナル麻布マーケットの並び、向かいは有栖川宮記念公園なので、日本にいて海外のムードを味わえてテンションが上がります。これまでこのようなお店がなかったのが不思議なくらい、しっくりはまっています。ドイツ大使館の高いコンクリート壁が続く南部坂がパッと華やぎました。

Q.「TOKYO JUICE 広尾」でおすすめしたいメニューを教えてください

A.「マンゴーアサイーボウル」です

「マンゴーアサイーボウル」1,700円

広尾店限定メニューで、マンゴー好きにはたまらない「マンゴーアサイーボウル」。トッピングのマンゴーピューレとアサイーソースに配合されたマンゴーをたっぷり楽しめます。甘いマンゴーと酸味のあるココナッツヨーグルトとの相性がよくて、食べはじめるとあっという間にペロリと完食してしまうほどおいしい! トッピングの大麦パフのサクサク食感でさらに軽やかに食べられるのがうれしいです。

A.「チョコレートナッツボウル」です

「チョコレートナッツボウル」1,700円

こちらも広尾店限定メニューの「チョコレートナッツボウル」1,700円。まずは乳製品を一切使用しない植物性のチョコレートのミルキーな味を楽しんでほしいです。トッピングのなめらかな自家製チョコへーゼルナッツバターが濃厚で美味! 冷たいチョコレートベースに酸味のあるいちご、グラノーラ、ココナッツフレークが次から次に口に入ってきて、食感も味もウキウキするボウルで、ずっしり食べ応えがあります。

外のベンチ

店内はコンパクトでカウンターはありますが、落ち着いて食べられるテーブル席はないので、天気のいい日にテイクアウトをして、外のベンチか目の前の有栖川宮記念公園でいただくのがおすすめです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆TOKYO JUICE 広尾住所 : 東京都港区南麻布4-5-6TEL : 03-6277-1597

文:WOONIN、食べログマガジン編集部 写真:食べログマガジン編集部

The post スーパーフードのスペシャリストが感動! LA仕込みのアサイーボウルが食べられる新店 first appeared on 食べログマガジン.