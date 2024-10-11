±Ñ¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬²°³°¸øÌ³ ¤¬¤ó²½³ØÎÅË¡½ªÎ»¸å½é
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤¬¤¬¤ó¤Î²½³ØÎÅË¡¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¸ø¤Î¾ì½ê¤Ç¸øÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï10Æü¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¶á¹Ù¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢7·î¤Ëµ¯¤¤¿»¦½ý»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷3¿Í¤Î°äÂ²¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î9Æü¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬2·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤ó¤Î²½³ØÎÅË¡¤Î½ªÎ»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¤Î¾ì½ê¤Ç¸øÌ³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡BBC¤Ï²¦¼¼¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï°äÂ²¤é¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¶¦´¶¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÏÀè·î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Î¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¸øÌ³¤ÎÎÌ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï10Æü¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¶á¹Ù¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢7·î¤Ëµ¯¤¤¿»¦½ý»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷3¿Í¤Î°äÂ²¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î9Æü¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬2·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤ó¤Î²½³ØÎÅË¡¤Î½ªÎ»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¤Î¾ì½ê¤Ç¸øÌ³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡BBC¤Ï²¦¼¼¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï°äÂ²¤é¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¶¦´¶¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÏÀè·î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Î¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¸øÌ³¤ÎÎÌ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£