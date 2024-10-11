みんなで採点!! サウジ撃破でW杯最終予選3連勝の森保J、最も評価が高かったのは…
[10.10 W杯アジア最終予選第3節 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]
日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第3節でサウジアラビア代表と対戦し、2-0で勝利を収めた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、先制ゴールを挙げたMF鎌田大地で『7.21』。2位は途中出場で追加点をアシストしたMF伊東純也で『7.12』、3位は好セーブを見せたGK鈴木彩艶で『6.99』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶 6.99
DF 3 谷口彰悟 5.39
DF 4 板倉滉 5.46
DF 16 町田浩樹 5.84
MF 6 遠藤航 5.90
MF 5 守田英正 6.73
MF 8 南野拓実 6.69
MF 10 堂安律 5.17
MF 15 鎌田大地 7.21
MF 7 三笘薫 6.40
FW 9 上田綺世 6.27
▼途中出場
MF 14 伊東純也 7.12
FW 11 前田大然 6.10
FW 19 小川航基 6.44
MF 13 中村敬斗 6.01
MF 20 久保建英 6.66
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第3節でサウジアラビア代表と対戦し、2-0で勝利を収めた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、先制ゴールを挙げたMF鎌田大地で『7.21』。2位は途中出場で追加点をアシストしたMF伊東純也で『7.12』、3位は好セーブを見せたGK鈴木彩艶で『6.99』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 1 鈴木彩艶 6.99
DF 3 谷口彰悟 5.39
DF 4 板倉滉 5.46
DF 16 町田浩樹 5.84
MF 6 遠藤航 5.90
MF 5 守田英正 6.73
MF 8 南野拓実 6.69
MF 10 堂安律 5.17
MF 15 鎌田大地 7.21
MF 7 三笘薫 6.40
FW 9 上田綺世 6.27
▼途中出場
MF 14 伊東純也 7.12
FW 11 前田大然 6.10
FW 19 小川航基 6.44
MF 13 中村敬斗 6.01
MF 20 久保建英 6.66
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