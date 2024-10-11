ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¡¡¹â¹»µå»ùº²¤Ç£Ã£Ó¡ÖÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×°ìÀïÉ¬¾¡¤Î¿´¹½¤¨¡¡¹¥Ä´»ýÂ³¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÆóÎÝÂÇ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¡£Ã»´ü·èÀï¤Ø¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿ÄÌ»»£±£±£±ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤È¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¾¡¤Ä¤À¤±¡£¤½¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Á´°÷¤Ç°ìÀïÉ¬¾¡¤Ë¸þ¤«¤¦»×¤¤¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÏÂÇÎ¨¡¦£³£·£°¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾®Åç¤È¤Ï£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢º´¡¹ÌÚ¤â£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÖÏ¯´õ·¯¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¾®Åç¤µ¤ó¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤ëµ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Î¡¼´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£±£¸Ç¯¤Ë¤â£Ã£Ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡ÖÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¦¡£¼ç¼´¤È¤·¤ÆÎ×¤àº£µ¨¤Ï¡ÖÂÇÅÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤¦ËÜÅö¾¡¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°¡£