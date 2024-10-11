¹Åç¥É¥é£²¡¦¹â¤¬£Ç¼çÎÏ»Â¤ê¡ª¡¡¼«¸ÊºÇÄ¹£¸²ó£³¼ºÅÀ¡Ö¤¦¤·¤Ã¡ª¡ª¡×´Ý¡¢¥ª¥³¥¨¡¢Âç¾ëÂî¤«¤é»°¿¶
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¹Åç£³¡Ý£³µð¿Í¡×¡Ê£±£°Æü¡¢Å·Ê¡µå¾ì¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦¹âÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅ·Ê¡¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¸²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£²¡Ë¤Î¹¥Åê¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤Î´Ý¡¢Âç¾ëÂî¡¢ÌçÏÆ¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬ÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¤³¤Î½©¤ÏÄ¾µå¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÌÜÉ¸¤ÎÍèµ¨³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊâ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÆî¤ÎÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¹â¤Î¡Ö¤¦¤·¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤Ê¤êÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£µ¤Ç÷½½Ê¬¤Î£±£°£µµå¡£Ä¾µå¼çÂÎ¤Ç¹¶¤á¤ë¶¯µ¤¤ÊÅêµå¤Ç¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¼ý³Ï¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¡££±£¶Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ø¸þ¤±¤¿Ä´À°Ãæ¤Î´Ý¡¢Âç¾ëÂî¡¢¥â¥ó¥Æ¥¹¡¢ÌçÏÆ¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°ìÀþµé¤Î¹¥ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤é¡ÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÆ¬¤Î´Ý¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯¥ª¥³¥¨¤â¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Æó²óÀèÆ¬¤ÎÂç¾ëÂî¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»°²ó¤ÈÈ¬²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¸²ó¤òÅê¤²¡¢£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£²¡Ë¤ÎÎÏÅê¡£¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ëÀ©µåÎÏ¤â¸÷¤ê¡¢Ìµ»Í»àµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç£±£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¸£¸¡££¸·î¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ£±£°·î£µÆü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÏ»²ó¤«¤é¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï£±·³¤Ç¤Î¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â£±·³¤ÇÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Î¡Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÀèÈ¯¤Ç¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ãæ·Ñ¤®¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÀèÈ¯¤Ç¤â¾ï»þÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï£±£µ£°¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£´£¶¥¥í¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·µåÂ®¤Ï¤Û¤·¤¤¡×¤È¸þ¾å¿´¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿²÷Åê¤Ë¹â¶¶·ú£²·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÌöÆ°´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³«Ëë£±·³¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤¢¤ë²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤ÆÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹â¡£¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þ¹â¡¡ÂÀ°ì¡Ê¤¿¤«¡¦¤¿¤¤¤Á¡Ë£²£°£°£±Ç¯£··î£²£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£³ºÐ¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£¹ÎÍ¡¢Âç¾¦Âç¤ò·Ð¤Æ£²£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ï£²£´Ç¯£±£°·î£µÆü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÃæ·Ñ¡Ë¤Ç¥×¥í½é¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¡££²£´Ç¯¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ï£±£´»î¹ç¤Ç£²¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¸£¸¡£