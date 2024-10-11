Photo: Adobe Stock

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[A1]¡¡unique

This trend is not unique to young people.

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[A2]¡¡abandoned

He was abandoned by his parents as a child.
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[A3]¡¡mediocre

I honestly thought the movie was pretty mediocre.
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Paris boasts world-famous museums and art collections.

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