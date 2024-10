英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のエクササイズに挑戦!

空所に入る単語を次の[ ]内から選んでください。

[abandoned, boasts, mediocre, unique]

[Q1]

This trend is not ( ) to young people.

この傾向は若者に特有のものではない。

[Q2]

He was ( ) by his parents as a child.

彼は子供の頃、両親に捨てられた。

[Q3]

I honestly thought the movie was pretty ( ).

正直なところ、その映画は平凡だった。

[Q4]

Paris ( ) world-famous museums and art collections.

パリには世界的に有名は美術館や芸術作品がある。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。いくつわかりましたか?

[A1] unique

This trend is not unique to young people.

この傾向は若者に特有のものではない。

[A2] abandoned

He was abandoned by his parents as a child.

彼は子どもの頃、両親に捨てられた。

[A3] mediocre

I honestly thought the movie was pretty mediocre.

正直なところ、その映画は平凡だった。

[A4] boasts

Paris boasts world-famous museums and art collections.

パリには世界的に有名は美術館や芸術作品がある。

