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[A1]¡¡unique
This trend is not unique to young people.
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[A2]¡¡abandoned
He was abandoned by his parents as a child.
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[A3]¡¡mediocre
I honestly thought the movie was pretty mediocre.
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[A4]¡¡boasts
Paris boasts world-famous museums and art collections.
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