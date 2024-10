英語とは縁遠い新潟の片田舎で生まれ育ち、勉強はからっきし苦手。とくに英語は、be動詞も理解していなかった。それでも大学を受験。偏差値38の学部を2つ受験するも、どちらも不合格……。それがいまやネイティブや帰国子女に間違われるほど英語を操り、YouTube「タロサックの海外生活ダイアリーTAROSAC」でさまざまな国籍の人々にインタビューしまくっている。いったい、どうやって英語力を身につけたのか? 初の著書『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法 「偏差値38」からの英会話上達メソッド』(ダイヤモンド社)で、超効率的な勉強法を初公開! 本書より一部を抜粋・編集し、夢を叶えたとっておきのコツを全部教えます!

日本人が間違いがちな英文法とは?

Typical grammatical mistakes that Japanese learners tend to make.

日本人に多い英文法の間違いを紹介しておきましょう。

●【中級編】人になにかしてもらったときの表現方法

for intermediate level

美容室や理髪店で「髪を切った」ことを、なんというでしょうか?

I cut my hair. といいたくなるのですが、これは「自分で自分の髪を切った」ことになってしまいます。

正しくは、I got my hair cut.(髪を誰かにcutしてもらった)という表現になります。

「〜させる」という使役動詞

「get」と「have」は「〜させる」という使役動詞であり、「人になにかしてもらった」ときに使います。

たとえば、I got my car washed.(洗車してもらった)、I have my phone repaired.(スマホを修理してもらった)などです。

このように日本語と解釈や表現が違うので、やはり英文法を踏まえておくことは大切なのです。

※本稿は、『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法 「偏差値38」からの英会話上達メソッド』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。