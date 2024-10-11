¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊÆ¡×JAÁ´ÇÀ ÊÆ¹òÉô¤ËÊ¹¤¤¤¿¿·ÊÆ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤àÀäÉÊ¡È¤¿¤Þ¤´¤¬¤±¤´¤Ï¤ó¡É
¡¡Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥áÉÔÂ¡×¤â¼ýÂ«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤â¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊÆ¡ª¡×¡£ÎÉ¼Á¤ÊÅü¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò´Þ¤ß¡¢Ç¾¤äÄ²¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·ÊÆ¤òÈþÌ£¤·¤¯´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤¡Ö¤ª¤í¤·¤Ë±Ë¤°¤¸¤ã¤³¥Ý¥ó¿ÝTKG¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¡ÖJAÁ´ÇÀ ÊÆ¹òÉô¡×¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖJAÁ´ÇÀ ÊÆ¹òÉô¡×¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀäÉÊTKG¥ì¥·¥Ô
¡¡¿æÈÓ´ï¤Ï¸¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»È¤¦Â¦¤¬Å¬Åö¤Ç¤Ï¥À¥á¡£¤ªÊÆ¤ÎÎÌ¤ÏÉÕÂ°¥«¥Ã¥×¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤¹¤ê¤¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿å²Ã¸º¤ÏÊ¿¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆâÂ¦¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤ò¸«¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀµ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤¿¤À¡¢¿·ÊÆ¤Ï¿å¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤Ï¿å¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤éµÛ¿å¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÊÆ¤Ï¼êÁá¤¯1²óÌÜ¤Î¿å¤ÏÂçÎÌ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¿å¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¡£¿æÈÓ´ï¤Ë¾ø¤é¤·»þ´Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë³ø¤ÎÄì¤«¤é·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤°¤¹¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡JAÁ´ÇÀ ÊÆ¹òÉô¤Ç¤ÏÆé¿æ¤ÇÉ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æé¤Î¼ïÎà¤ä¡¢¿å¤ÎÎÌ¡¢²Ð²Ã¸º¤Ë¤è¤ê¿æ¤¾å¤¬¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡¡¹ñ»ºÊÆ¤ò¤È¤ê°·¤¦¥×¥í¡¦Á´ÇÀ¥Ñ¡¼¥ë¥é¥¤¥¹¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡È¿æ¤¾å¤¬¤ê¤¬°ìÄê¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤ë¿æÈÓ´ï¤ò¿ä¾©¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤¬¿æ¤±¤ë¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤µ°ú¤Î©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡ÈÀäÉÊTKG¥ì¥·¥Ô¡É¤ò3¤Ä¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Í¤®±ö¤´¤ÞÌý¤ÎÇ»¸üTKG
¡¡¤´¤ÞÌý¤Î¥³¥¯¤È±ö¤±¤¬¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡ª
ºàÎÁ¡¿1¿ÍÊ¬
¡¦¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´¤Ï¤ó ¡Ä¡ÄÃã¤ï¤ó1ÇÕÊ¬
¡¦Íñ²«¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬
¡¦¹ï¤ß¤Í¤®¡Ä¡Ä10g
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ÖTKG¤È¤¤¤¨¤Ð¤·¤ç¤¦¤æ¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ ±ö¤â¤¤¤¤¡ª ¿æ¤¤¿¤Æ¤´¤Ï¤ó¤ËÍñ¤ò¥ª¥ó¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤°¤ë¤ê¤È¤Í¤®¤ò¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¾¯¡¹¤¿¤é¤»¤Ð¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¶Ã¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£ Áô±ö¤äº«ÉÛ±ö¤Ê¤É¡¢±ö¤òÊÑ¤¨¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¹á¤Ð¤·¾Ç¤¬¤·¤¸¤ç¤¦¤æ¤Î¤Î¤ê¤ª¤«¤«TKG
¡¡Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¦¤Á¡£»×¤¦Â¸Ê¬µÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç
ºàÎÁ¡¿1¿ÍÊ¬
¡¦¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ä¡ÄÃã¤ï¤ó1ÇÕÊ¬
¡¦Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦ºï¤êÀá¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä1g
¡¦¾Æ¤¤Î¤ê¡ÊÁ´·Á¡Ë¡Ä¡Ä1/4Ëç
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÄ«¤Ï¡¢T K G¤Ë¤«¤±¤ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Ç¤¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¿åÊ¬¤ò¤È¤Ð¤·¡¢¾®¤µ¤¸1¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Î¤Ð¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤Ëºï¤êÀá¡¢¤Á¤®¤Ã¤¿¤Î¤ê¡¢Íñ¤Î½ç¤Ë¤Î¤»¡¢¾Ç¤¬¤·¤¸¤ç¤¦¤æ¤ò¤¿¤é¤ê¤È¤«¤±¤Æ ¡×
¤ª¤í¤·¤Ë±Ë¤°¤¸¤ã¤³¥Ý¥ó¿ÝTKG
¡¡¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤¡¢´ö½Å¤Ë¤â¶Á¤¯¸ýÆâÄ´Ì£¤ÎÌ¯¤ò´®Ç½¡ª
ºàÎÁ¡¿1¿ÍÊ¬
¡¦¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ä¡ÄÃã¤ï¤ó1ÇÕÊ¬
¡¦Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¡¦¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡Ä¡Ä10g
¡¦Âçº¬¤ª¤í¤·¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ÖTKG¤Ë¤¸¤ã¤³¤ò¤Î¤»¤ëÇÉ¤ÎÊý¡¢¤µ¤é¤ËÂçº¬¤ª¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©Íß¤Î¤Ê¤¤Æü¤â°û¤ß¤¹¤®¤¿ÍâÄ«¤â¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤µ¤é¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Çò¤¯µ±¤¯¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢Íñ¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¡¢¤¸¤ã¤³¤ò¤Î¤»¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ý¥ó¿Ý¤ò»È¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄJA Á´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¤ªÊÆ¤ÎÀìÇ¤Éô½ð¡ü¤ªÊÆ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢¤ªÊÆ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ì¡Í¤ò³«»Ï¡£¤´¤Ï¤ó¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´ÊÃ±¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬¹¥É¾¤Ç7Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥Ð¥º¤ê¥ì¥·¥Ô¡É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡ØJAÁ´ÇÀ¤¬¿æ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤¤ªÊÆ¤Î¿©¤ÙÊý¡×ÂçÁ´¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£