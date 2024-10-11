È¿È¯¡¢ÊÆ£Ã£Ð£É¤Î¿¤ÓÆß²½¤Ç¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2639.30¡Ê+13.30¡¡+0.51%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ·øÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾®¤¸¤Ã¤«¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¤ÓÆß²½¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2639.30¡Ê+13.30¡¡+0.51%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ·øÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾®¤¸¤Ã¤«¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¤ÓÆß²½¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS