忙しく働く東京の男女こそ、休日の時間をいかに有意義に過ごせるかが重要だ。



そこで、週末を楽しく過ごすためのイベントをPICK UP!



あなたはこの週末、何して過ごす?

□MOVIE

第76回ベネチア国際映画祭で金獅子賞、第92回アカデミー賞で主演男優賞を受賞するなど、高い評価を獲得して世界中で話題となった『ジョーカー』の続編がついに公開!





「バットマン」に悪役として登場するジョーカーの誕生秘話を描いた前作に続き、主演のホアキン・フェニックスとトッド・フィリップス監督が再びタッグを組んだ。理不尽な世の中で社会への反逆者、民衆の代弁者として祭り上げられたジョーカー。そんな彼の前に、レディー・ガガ演じるリーという謎めいた女性が現れる。ジョーカーの狂気はリーへ、そして群衆へと伝播し、拡散していく。孤独で心優しかった男の暴走はどこへ行き着くのか? 彼は悪のカリスマなのか、ただの犯罪者か...。◆概要全国劇場公開中配給:ワーナー・ブラザース映画『エターナル・サンシャイン 製作20周年記念 特別限定上映』©Images Courtesy of Park Circus/Universal

21世紀最高の「忘れられない」ラブストーリーが、35mmフィルムで期間限定上映される!



「失恋の痛みを忘れるため、記憶を消せるとしたら...?」そんな「もし」を描いた映画『エターナル・サンシャイン』。



2004年に全米公開されると、独創性とビターでロマンティックな物語によって共感を集め、第77回アカデミー賞で見事脚本賞を受賞。



20年たってもなお、アリアナ・グランデが今年発表したアルバムのタイトルに引用されたりと、多くの人の心に残り続けている作品だ。



<あらすじ>

2004年のバレンタイン。ジョエルは元恋人のクレメンタインが、自らの記憶を消す手術を受けたと知って動揺し、彼自身もクレメンタインとの記憶を消そうとラクーナ医院へ駆け込む。



施術を受け、彼女との日々を追想していくジョエル。ひとつひとつの記憶が消されていき、やがて彼は「この記憶を消したくない」と思い始める。



そして最後の記憶が消されようとする瞬間、記憶の中のクレメンタインもまた「忘れないで、また会いに来て」と彼に語りかけ...。



わたしたちの愛がいかに脆く、しかしその脆さゆえに永遠のものになりえるのだと、教えてくれる一本だ。



◆概要

開催日時:2024年10月11日(金)より特別限定上映

上映会場:Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下

□EVENT

『HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2024』

屋外の大型ビジョンで映画を鑑賞できるイベントが、今年も東京ミッドタウン日比谷にて開催される!



Yogiboで寝ころび“ながら”、テイクアウト食事を楽しみ“ながら”楽しめる昼間の「デイスクリーン」では、豪華ラインナップで無料で日替わり上映。



連休中は、『ルパン三世 カリオストロの城』や『マイ・インターン』『ショーシャンクの空に』など、名作映画を観賞することができる。



また、夜間の「ナイトスクリーン」では、監督やゲストが登壇!上映前に制作秘話などを聞くことができるので、観賞により身が入ることまちがいなし!



普段とは一味違う「開放的な映画鑑賞体験」ができる、3連休のお出かけにぴったりのイベントだ。



◆概要

開催日時:2024年10月27日(日)まで

開催場所:東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 ほか