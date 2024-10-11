µÈÅÄÈþ²Â»Ò¡¢É×¤È¤ÎÎø°¦¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÉ×¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³
3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿½÷Í¥µÈÅÄÈþ²Â»Ò¡Ê25¡Ë¤È¡ÈÆþ¤ìËÏ¥Ü¥¯¥µ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼ÂçÅè¹¨À®¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤ÎÎø°¦¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î¾ÜºÙ¤¬10Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÂêÌ¾¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡»ä¤ÎÎø¤·¤¿»ÉÀÄ¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¡£¼ç±é¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÎå¤àÌò¤ÇÂçÅè¤Ë»ØÆ³¤â¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö2¿Í¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅè¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨Êý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÂçÅè¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÛ¿®¤Ï¿·¥¢¥×¥ê¡Ömov¡×¡Ê¥à¡¼¥Ö¡ËÆüËÜÈÇ¤Ç¹Ô¤¤¡¢10Æü¤«¤é3ºîÉÊ¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£