※経済指標

【米国】

＊米消費者物価指数（ＣＰＩ）（9月）

結果 0.2％

予想 0.1％ 前回 0.2％（前月比）

結果 2.4％

予想 2.3％ 前回 2.5％（前年比）

結果 0.3％

予想 0.2％ 前回 0.3％（コア・前月比）

結果 3.3％

予想 3.2％ 前回 3.2％（コア・前年比）



＊米新規失業保険申請件数（10月5日週）

結果 25.8万人

予想 23.4万人 前回 22.5万人



＊失業保険継続需給者数（9月28日週）

結果 186.1万人

予想 183.2万人 前回 181.9万人（182.6万人から修正）



※発言・ニュース

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.389％（WI：4.404％）

応札倍率 2.50倍（前回：2.38倍）



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・全体的な傾向は明らかにインフレが大幅に収まったことを示している。

・パウエル議長の意見に全面的に同意。

・二大責務の両面についてもっと考えなければならない。

・前向きな姿勢で現在のデータを見たい。

・問題は労働市場を中立的な水準に維持できるかどうか。

・求人、退職、雇用率に目を光らせるべき。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・データが裏付けられれば利下げをスキップすることも可能。

・データはＦＲＢに辛抱強くなる能力を与える。

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