²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÎºÍÇ½¤òÆ±Î½¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àä»¿¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂç¶â¤ò²Ô¤°¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê£²£³¡Ë¤Î³ô¤¬¡¢¤µ¤é¤ËµÞ¾å¾º¤À¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¡Ö¥¨¥¥·¥Ó¥Ã¥È£±£°·ÀÌó¡×¤ò·ë¤Ó¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£Î£Â£Á¤È²¼Éô£Ç¥ê¡¼¥°¤ò°ìÄê´ü´Ö¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢£·Æü¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Ç¡¢Âè£´¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ëà¥Ç¥Ó¥å¡¼á¡££¹Ê¬£±£¶ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç£µÆÀÅÀ£³¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£³«Ëë£Î£Â£Á¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡º£²Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¡¢¿·¿Í²¦¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ç¥£¡¼¤Ï¡ÖÈà¤Ï¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¥Ú¥¤¥ó¥ÈÆâ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥ê¥à¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤Ï¡Ö¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Î»ÑÀª¤À¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¼çÎÏ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ë¡¼¥¯¡¦¥±¥Ê¡¼¥É¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤ÏÆ®»Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂç¶â¤ò²Ô¤°¤À¤í¤¦¡×¤È¾Íè¤Ï£Î£Â£Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌÆ±Î½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Î¹âÉ¾²Á¤Ï¡¢£Î£Â£Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹²ÏÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£