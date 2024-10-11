[10.10 W杯アジア最終予選第3節 日本-サウジアラビア ジッダ]

　日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第3節でサウジアラビア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　サウジアラビアはFIFAランキング56位(日本は16位)。過去の通算対戦成績は日本の10勝1分5敗(25得点13失点)となっている。過去2大会で敗れているサウジアラビアとのアウェー戦で、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 3 谷口彰悟

DF 4 板倉滉

DF 16 町田浩樹

MF 6 遠藤航(Cap)

MF 5 守田英正

MF 8 南野拓実

MF 10 堂安律

MF 15 鎌田大地

MF 7 三笘薫

FW 9 上田綺世

▼控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 谷晃生

DF 2 菅原由勢

DF 21 瀬古歩夢

MF 22 旗手怜央

MF 14 伊東純也

MF 17 田中碧

MF 13 中村敬斗

MF 20 久保建英

FW 11 前田大然

FW 18 大橋祐紀

FW 19 小川航基

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!