¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¼óÅÔ¤ÎÌ©½¸ÃÏ¤ò¶õÇú¡¡22¿Í»àË´
Maya Gebeily¡¡Alexander Cornwell
¡Î¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¡¿¥¨¥ë¥µ¥ì¥à £±£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£±£°ÆüÌë¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÃæ¿´Éô¤ò¶õÇú¤·¤¿¡£¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î´´Éô¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÊÝ·ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶õÇú¤Ç£²£²¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£±£·¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÃæ¿´Éô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¾¦Å¹¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏ°è¤ò¶õÇú¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎËÜÉô¤¬¤¢¤ë¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÆî¹Ù¤«¤é¤â±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼£°ÂÅö¶É¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆîÉô¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à£¸¿Í²ÈÂ²¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î´´Éô¥ï¥Õ¥£¥¯¡¦¥µ¥Õ¥¡»á¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥º¥Ü¥é·Ï¤Î¥¢¥ë¥Þ¥Ê¡¼¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢µß½õÂâ°÷¤é¤¬À¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ¸å¤Ë±ê¤¬Âç¤¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£