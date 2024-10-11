[10.10 W杯アジア最終予選グループC第3節](ジッダ)

※27:00開始

主審:キム・ジョンヒョク

副審:パク・キュニョン、チャン・ジョンピル

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 3 谷口彰悟

DF 4 板倉滉

DF 16 町田浩樹

MF 6 遠藤航(Cap)

MF 5 守田英正

MF 8 南野拓実

MF 10 堂安律

MF 15 鎌田大地

MF 7 三笘薫

FW 9 上田綺世

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 谷晃生

DF 2 菅原由勢

DF 21 瀬古歩夢

MF 22 旗手怜央

MF 14 伊東純也

MF 17 田中碧

MF 13 中村敬斗

MF 20 久保建英

FW 11 前田大然

FW 18 大橋祐紀

FW 19 小川航基

監督

森保一

[サウジアラビア]

先発

GK 22 アフメド・アルカサル

DF 4 アリ・ラジャミ

DF 12 サウド・アブドゥルハミド

DF 14 ハッサン・カデシュ

DF 17 ハッサン・タムバクティ

MF 6 ナセル・アルダウサリ

MF 7 ムサブ・アルジュワイル

MF 8 アブドゥレラー・アルマルキ

FW 9 フェラス・アルブライカン

FW 19 サレム・アルダウサリ(Cap)

FW 23 アイマン・ヤハヤ

控え

GK 1 モハメド・アルヤミ

GK 21 ラジド・ナジャル

DF 2 ラヤン・ハメド

DF 3 アウン・アルサウリ

DF 5 メシャル・アルセブヤニ

MF 13 アリ・アルアスマリ

MF 15 アブドゥラー・アルハイバリ

MF 16 ファイサル・アルガムディ

FW 10 モハメド・マラン

FW 11 サレフ・アルシェフリ

FW 18 アブドゥルラフマン・ガリーブ

FW 20 アブドゥラー・ラディフ

監督

ロベルト・マンチーニ