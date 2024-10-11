日本vsサウジアラビア スタメン発表
[10.10 W杯アジア最終予選グループC第3節](ジッダ)
※27:00開始
主審:キム・ジョンヒョク
副審:パク・キュニョン、チャン・ジョンピル
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 5 守田英正
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
FW 9 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 21 瀬古歩夢
MF 22 旗手怜央
MF 14 伊東純也
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 20 久保建英
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
FW 19 小川航基
監督
森保一
[サウジアラビア]
先発
GK 22 アフメド・アルカサル
DF 4 アリ・ラジャミ
DF 12 サウド・アブドゥルハミド
DF 14 ハッサン・カデシュ
DF 17 ハッサン・タムバクティ
MF 6 ナセル・アルダウサリ
MF 7 ムサブ・アルジュワイル
MF 8 アブドゥレラー・アルマルキ
FW 9 フェラス・アルブライカン
FW 19 サレム・アルダウサリ(Cap)
FW 23 アイマン・ヤハヤ
控え
GK 1 モハメド・アルヤミ
GK 21 ラジド・ナジャル
DF 2 ラヤン・ハメド
DF 3 アウン・アルサウリ
DF 5 メシャル・アルセブヤニ
MF 13 アリ・アルアスマリ
MF 15 アブドゥラー・アルハイバリ
MF 16 ファイサル・アルガムディ
FW 10 モハメド・マラン
FW 11 サレフ・アルシェフリ
FW 18 アブドゥルラフマン・ガリーブ
FW 20 アブドゥラー・ラディフ
監督
ロベルト・マンチーニ
※27:00開始
主審:キム・ジョンヒョク
副審:パク・キュニョン、チャン・ジョンピル
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 5 守田英正
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
FW 9 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 21 瀬古歩夢
MF 22 旗手怜央
MF 14 伊東純也
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 20 久保建英
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
FW 19 小川航基
監督
森保一
[サウジアラビア]
先発
GK 22 アフメド・アルカサル
DF 4 アリ・ラジャミ
DF 12 サウド・アブドゥルハミド
DF 14 ハッサン・カデシュ
DF 17 ハッサン・タムバクティ
MF 6 ナセル・アルダウサリ
MF 7 ムサブ・アルジュワイル
MF 8 アブドゥレラー・アルマルキ
FW 9 フェラス・アルブライカン
FW 19 サレム・アルダウサリ(Cap)
FW 23 アイマン・ヤハヤ
控え
GK 1 モハメド・アルヤミ
GK 21 ラジド・ナジャル
DF 2 ラヤン・ハメド
DF 3 アウン・アルサウリ
DF 5 メシャル・アルセブヤニ
MF 13 アリ・アルアスマリ
MF 15 アブドゥラー・アルハイバリ
MF 16 ファイサル・アルガムディ
FW 10 モハメド・マラン
FW 11 サレフ・アルシェフリ
FW 18 アブドゥルラフマン・ガリーブ
FW 20 アブドゥラー・ラディフ
監督
ロベルト・マンチーニ