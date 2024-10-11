日本代表のスタメン発表！両ウイングバックは堂安律＆三笘薫…初招集の大橋祐紀はベンチ入り【2026W杯アジア最終予選】
サウジアラビア代表戦に臨む日本代表のスターティングイレブンが発表された。
10日、2026年の北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選の第3節で日本はアウェイでサウジアラビアと対戦する。
9月に行われた中国代表戦、バーレーン代表戦で大勝での連勝スタートを切った日本。過去一度も勝ったことがないアウェイでのサウジアラビア戦に臨む。
森保一監督は9月に引き続き[3-4-2-1]のシステムを採用。GKに鈴木彩艶(パルマ)、3バックに板倉滉(ボルシアMG)、谷口彰悟(シント＝トロイデン)、町田浩樹(ユニオン・サン＝ジロワーズ)を起用した。
ボランチには遠藤航(リバプール)と守田英正(スポルティングCP)を起用し、ウイングバックには堂安律(フライブルク)と三笘薫(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)を起用。2シャドーに鎌田大地(クリスタル・パレス)と南野拓実(モナコ)、トップに上田綺世(フェイエノールト)と並んだ。
なお、DF長友佑都(FC東京)、DF関口大輝(柏レイソル)、DF望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)、MF藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)がメンバー外。初招集のFW大橋祐紀(ブラックバーン)はベンチ入りを果たしている。
サウジアラビア代表戦は10日(木)の27時にキックオフ。DAZNが独占ライブ配信する。
◆日本代表スターティングメンバー
GK
鈴木彩艶(パルマ)
DF
板倉滉(ボルシアMG)
谷口彰悟(シント＝トロイデン)
町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズ)
MF
遠藤航(リバプール)
守田英正(スポルティングCP)
三笘薫(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)
南野拓実(モナコ)
堂安律(フライブルク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
FW
上田綺世(フェイエノールト)
◆ベンチ入り
GK
大迫敬介(サンフレッチェ広島)
谷晃生(FC町田ゼルビア)
DF
菅原由勢(サウサンプトン)
瀬古歩夢(グラスホッパー)
MF
堂安律(フライブルク)
田中碧(リーズ・ユナイテッド)
久保建英(レアル・ソシエダ)
FW
前田大然(セルティック)
中村敬斗(スタッド・ランス)
小川航基(NECナイメヘン)
大橋祐紀(ブラックバーン)
◆メンバー外
DF
長友佑都(FC東京)
望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)
関口大輝(柏レイソル)
MF
藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)
10日、2026年の北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選の第3節で日本はアウェイでサウジアラビアと対戦する。
9月に行われた中国代表戦、バーレーン代表戦で大勝での連勝スタートを切った日本。過去一度も勝ったことがないアウェイでのサウジアラビア戦に臨む。
森保一監督は9月に引き続き[3-4-2-1]のシステムを採用。GKに鈴木彩艶(パルマ)、3バックに板倉滉(ボルシアMG)、谷口彰悟(シント＝トロイデン)、町田浩樹(ユニオン・サン＝ジロワーズ)を起用した。
なお、DF長友佑都(FC東京)、DF関口大輝(柏レイソル)、DF望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)、MF藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)がメンバー外。初招集のFW大橋祐紀(ブラックバーン)はベンチ入りを果たしている。
サウジアラビア代表戦は10日(木)の27時にキックオフ。DAZNが独占ライブ配信する。
◆日本代表スターティングメンバー
GK
鈴木彩艶(パルマ)
DF
板倉滉(ボルシアMG)
谷口彰悟(シント＝トロイデン)
町田浩樹(ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズ)
MF
遠藤航(リバプール)
守田英正(スポルティングCP)
三笘薫(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)
南野拓実(モナコ)
堂安律(フライブルク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
FW
上田綺世(フェイエノールト)
◆ベンチ入り
GK
大迫敬介(サンフレッチェ広島)
谷晃生(FC町田ゼルビア)
DF
菅原由勢(サウサンプトン)
瀬古歩夢(グラスホッパー)
MF
堂安律(フライブルク)
田中碧(リーズ・ユナイテッド)
久保建英(レアル・ソシエダ)
FW
前田大然(セルティック)
中村敬斗(スタッド・ランス)
小川航基(NECナイメヘン)
大橋祐紀(ブラックバーン)
◆メンバー外
DF
長友佑都(FC東京)
望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)
関口大輝(柏レイソル)
MF
藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)