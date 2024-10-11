「ベンチまで豪華やなぁ」「後半のメンツも楽しみ」森保ジャパン、サウジ戦のスタメン＆控えに期待の声「O-chan出場してくれ」
森保一監督が率いる日本代表は、現地10月10日に北中米ワールドカップ・アジア最終予選でサウジアラビア代表と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
先発11人と控えメンバーは以下のとおり。
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
３谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
MF/FW
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８南野拓実（モナコ／フランス）
９上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
15鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
控えメンバー）
GK
12大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23谷 晃生（FC町田ゼルビア）
DF
２菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
21瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
MF/FW
11前田大然（セルティック／スコットランド）
13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
17田中 碧（リーズ／イングランド）
18大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
19小川航基（NEC／オランダ）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
22旗手怜央（セルティック／スコットランド）
【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
このラインナップにファンも注目。SNS上では「後半のメンツも楽しみ」「ベンチまで豪華やなぁ」「最近あんまり変わり映えしないなぁ」「純也はベンチスタートか」「久保より鎌田か。どうかなー」「マジで鎌田堂安がキー」「O-chan出場してくれ」といった声があがっている。
敵地でのサウジ戦は３戦全敗の日本。鬼門突破なるか。試合は日本時間で11日の３時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
先発11人と控えメンバーは以下のとおり。
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
３谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８南野拓実（モナコ／フランス）
９上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
15鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
控えメンバー）
GK
12大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23谷 晃生（FC町田ゼルビア）
DF
２菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
21瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
MF/FW
11前田大然（セルティック／スコットランド）
13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
17田中 碧（リーズ／イングランド）
18大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
19小川航基（NEC／オランダ）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
22旗手怜央（セルティック／スコットランド）
【画像】サウジアラビア・オーストラリアと対戦！W杯アジア最終予選で難敵との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
このラインナップにファンも注目。SNS上では「後半のメンツも楽しみ」「ベンチまで豪華やなぁ」「最近あんまり変わり映えしないなぁ」「純也はベンチスタートか」「久保より鎌田か。どうかなー」「マジで鎌田堂安がキー」「O-chan出場してくれ」といった声があがっている。
敵地でのサウジ戦は３戦全敗の日本。鬼門突破なるか。試合は日本時間で11日の３時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部