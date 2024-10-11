【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 vs 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】鎌田大地がサウジアラビア戦で先制点！

日本時間10月11日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）のサウジアラビア代表戦に臨む日本代表。試合に先立ってスターティングメンバーが発表された。

9月の2連勝（中国代表に7−0、バーレーン代表に5−0）で最終予選グループCの首位に立つ日本代表は、過去未勝利で前々回と前回のW杯予選でもいずれも敗れている鬼門のアウェー・サウジアラビア戦を迎える。森保一監督は9月シリーズと同じ3−4−2−1を選択。注目の右ウイングバックは伊東純也ではなく堂安律が入り、シャドーは鎌田大地と南野拓実。所属クラブの試合日程で合流が遅れていた久保建英はベンチスタートとなった。

なお、今回の森保ジャパンは27人を招集しているが、各試合の登録メンバーはベンチを含めて23人。長友佑都ら4人がベンチ外となっている。

【スタメン】

GK

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

MF

堂安律（フライブルク／ドイツ）

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

南野拓実（モナコ／フランス）

FW

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチ】

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

前田大然（セルティック／スコットランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

田中碧（リーズ／イングランド２部）

大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド２部）

小川航基（NEC／オランダ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

【ベンチ外】

長友佑都（FC東京）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

関根大輝（柏レイソル）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

運命のサウジアラビア戦は、日本時間で午前3時のキックオフ予定となっている。

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）

