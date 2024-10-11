¡È°å»Õ¤ÎÊÐºßÌäÂê¡É¤Ø¤ÎÂÐºöµá¤á13¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬Í×Ë¾½ñÄó½Ð¡¡°å»Õ¤Î¿ô¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤ËÊÐ¤êÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤ÇÉÔÂ¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
ÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤Ç°å»Õ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡Ö°å»Õ¤ÎÊÐºß¡×ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤òµá¤á¡¢13¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬Í×Ë¾½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Ê¡²¬¸üÏ«Áê¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤Î¿ô¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤ËÊÐ¤êÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤ÇÉÔÂ¤¹¤ë¡Ö°å»Õ¤ÎÊÐºß¡×ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢13¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬²þÁ±¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢10Æü¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æÃÎ»ö¤é¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÊ¡²¬¸üÏ«Áê¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÉ¸¤Ç¡Ö°å»ÕÂ¿¿ô¸©¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©¤Ç¤â¡¢°å»Õ¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ïº£¸å¡¢¶ñÂÎºö¤òµÄÏÀ¤·¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£