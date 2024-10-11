プラモデル「局地戦闘機 紫電 11型 甲 “第341航空隊”」と「二式単座戦闘機 鍾馗 II型 丙 “飛行第70戦隊 帝都防衛”」が本日出荷開始
【川西 N1K1-Ja 局地戦闘機 紫電 11型 甲 “第341航空隊”】
10月11日 出荷開始
価格：3,630円
【中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 丙 “飛行第70戦隊 帝都防衛”】
10月11日 出荷開始
価格：3,630円
【デカール（マーキング）】
【デカール（マーキング）】
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
10月11日 出荷開始
価格：3,630円
【中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 丙 “飛行第70戦隊 帝都防衛”】
10月11日 出荷開始
価格：3,630円
ハセガワは、プラモデル「川西 N1K1-Ja 局地戦闘機 紫電 11型 甲 “第341航空隊”」と「中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 丙 “飛行第70戦隊 帝都防衛”」の出荷を10月11日に開始する。価格は各3,630円。
「川西 N1K1-Ja 局地戦闘機 紫電 11型 甲 “第341航空隊”」は、フィリピン ルソン島に配備された341空の機体を、「中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 丙 “飛行第70戦隊 帝都防衛”」は帝都防衛を担った、飛行第70戦隊の機体を再現したプラモデル。どちらもパッケージイラストは加藤単駆郎氏が担当している。
川西 N1K1-Ja 局地戦闘機 紫電 11型 甲 “第341航空隊”
【デカール（マーキング）】
第341海軍航空隊 所属機「341S-2」、「341S-6」（1944年末）
中島 キ44 二式単座戦闘機 鍾馗 II型 丙 “飛行第70戦隊 帝都防衛”
【デカール（マーキング）】
・飛行第70戦隊 第3中隊 小川 誠准尉 乗機「2」（柏飛行場：1945年）
・飛行第70戦隊 戦隊長 坂戸 篤行少佐 乗機（1945年6月）
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※発売日は流通により前後する場合があります。