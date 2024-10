【「からかい上手の(元)高木さん」23巻】10月11日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「からかい上手の(元)高木さん」の23巻を10月11日に発売する。価格は770円。

本作は山本崇一朗氏による「からかい上手の高木さん」から派生したスピンオフ作品。結婚した(元)高木さんと夫、その娘によるホームコメディが描かれている。

23巻は最終巻となり、最終話「行ってきます」までの全18エピソードと描き下ろしおまけイラストが収録されている。

また同日には、成長した娘“ちー”の中学時代を描いた「からかい上手(?)の西片さん」も発売される。

【「からかい上手の(元)高木さん」23巻あらすじ】

世代を超え紡がれたからかいの物語……完結!

あの日の帰り道に約束をした「ずっと」、

一緒に過ごす時間が宝物になる「あっという間」、

一人でできるかな?な「ちーのへや」、

そして、最終話「行ってきます」まで、

全18エピソード+描き下ろしおまけイラスト収録!

愛とからかい溢れる大人気青春コメディー スピンオフ、最終巻です!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.