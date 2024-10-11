¡Ú¡Ö¤¶ー¤³¤¶¤³¤¶¤³¤¶¤³ÀèÀ¸¡×5´¬¡Û
10·î11Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§770±ß

¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¶ー¤³¤¶¤³¤¶¤³¤¶¤³ÀèÀ¸¡×¤Î5´¬¤ò10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¤¼¤í¤è¤ó»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¶µ»Õ¡ßJC3¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ì¸ºêÁÔ°ì¤¬¡¢Èà¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤À¸°Õµ¤¾¯½÷¤¿¤Á¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡5´¬¤Ç¤ÏÅí³ò¤ÎÊì¿Æ¡¦ÅíÍÕ¤¬Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÀèÀ¸¤ò¤¿¤¸¤¿¤¸¤Ë¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¥á¥¹¥¬¥­¡É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª³Æ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤­¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú¡Ö¤¶ー¤³¤¶¤³¤¶¤³¤¶¤³ÀèÀ¸¡×5´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

´û´©Âç½ÅÈÇ!! Ž¢¤¶ー¤³Ž£¡áŽ¢Âç¹¥¤­Ž£¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤À¸°Õµ¤JC¤¿¤Á¤ÎÀèÀ¸¤¤¤¸¤ê°¦¥é¥Ö¥³¥áÂè5´¬!! Åí³ò¤ÎÊì¿Æ¡¦ÅíÍÕ¤¬ÅÐ¾ì!! Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÀèÀ¸¤â¤¿¤¸¤¿¤¸!? ¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥á¥¹¥¬¥­¡¦ÌÐÌÚ¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÇò°æ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀèÀ¸¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!? º£²ó¤â¥á¥¹¥¬¥­Ã£¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤!!

(C) Flex Comix lnc. All Rights Reserved