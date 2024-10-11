映画「BLUE FIGHT」コミカライズが新連載！ 「週刊ヤングマガジン46号」本日発売朝倉未来氏へのスペシャルインタビューも掲載
【週刊ヤングマガジン 2024年46号】
10月11日 発売
価格：510円
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
10月11日 発売
価格：510円
講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年46号」を本日10月11日に発売する。価格は510円。
巻頭カラーには、2025年1月31公開の同名映画をコミカライズした新連載「BLUE FIGHT～蒼き若者たちのブレイキングダウン～」が登場。あわせて本作の連載開始を記念した朝倉未来氏へのスペシャルインタビューも掲載される。
また巻中カラーには犬アクション＆コメディ「INNU-イッヌ-」と、単行本第26巻が発売中の「パラレルパラダイス」が掲載される。【BLUE FIGHT～蒼き若者たちのブレイキングダウン～】 【朝倉未来氏スペシャルインタビュー】 【INNU-イッヌ-】 【パラレルパラダイス】
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