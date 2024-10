【週刊ヤングマガジン 2024年46号】10月11日 発売価格:510円

本日10月11日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年46号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

本誌の表紙及び巻頭グラビアを飾るのは、完全無欠のクール美女こと桃月なしこさん。巻中グラビアでは北海道からやってきたスーパー美少女・谷心愛さんが人生初グラビアを披露し、巻末グラビアには愛されBODYの大型ルーキー・福井梨莉華さんが初登場する。

【桃月なしこさん】【谷心愛さん】【福井梨莉華さん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)佐藤裕之/ヤンマガWeb

(C)市川秀明/ヤンマガWeb

(C)岡本武志/ヤンマガWeb