Î¾ÊÅ²¼¡¡¶µ°é¤ä°åÎÅ¤òÄÌ¤¸À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ò¾Î¤¨¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ ¡ÖÂè20²ó¥Ø¥ë¥·¡¼¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¼ø¾Þ¼°²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿´Ø·¸¼Ô¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¾Þ¡×¤Ï¡¢°åÎÅ¤ä¶µ°é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
º£²ó¡¢¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤«¤éÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÀÌîÀµÇî»á¤é6¿Í¤Ç¤¹¡£
¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤Îº©ÃÌ¤ÇÊÅ²¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤âÈïºÒ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿ÀÌî»á¤ÎÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Öº£¡¢°ìÈÖÃÏ°è¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤ªº¤¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÅ²¼¤Ï½õ»º»Õ¤Î¶µ°é¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¿À»Ï©²Ã¹ñºÝÂç³Ø³ØÄ¹¤ÎËÙÆâÀ®»Ò»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½õ»º»Õ¤Ï¤Ê¤ê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£