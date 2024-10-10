¶¦»ºÄ¹Ìî¡¢Î©Ì±¤È¶¥¹ç²óÈò¡¡½°±¡3¶è¡¢ÌîÅÞ°ìËÜ²½¤Ø
¡¡¶¦»ºÅÞÄ¹Ìî¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½°±¡ÁªÄ¹Ìî3¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞÁ°¿¦¤È¤Î¶¥¹ç¤ò²óÈò¤·¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£11Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤¹¤ë¡£¶¦»º¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤ËÍÊÎ©¤·¤¿¸õÊä¤Î¼è¤ê²¼¤²¤Ïº¤Æñ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÃÏ°è¾ðÀª¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬10ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©°Ñ°÷²ñ¤¬10ÆüÌë¡¢3¶èÆâ¤ÎÆ±¸©¾åÅÄ»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤é¤ò½¸¤á¤¿¡£´´Éô¤¬¼è¤ê²¼¤²Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±À¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»º¤ÏºòÇ¯6·î¡¢3¶è¤Ë¿·¿Í¤Î¸µ»ÔµÄÅÏÊÕÀµÇî»á¡Ê73¡Ë¤ÎÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£