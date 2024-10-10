¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥³¥í¡¼¥ëÀþ¤ò³«Àß¡¡2025Ç¯²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥³¥í¡¼¥ëÀþ¤ò2025Ç¯²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
ÄÌÇ¯±¿¹Ò¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥°¥¢¥à¤È¥Þ¥Ë¥é¤«¤é¤Î±¿¹Ò¤òÊä´°¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Æ±Ï©Àþ¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î¤ß¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢2025Ç¯²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¹âÍºÀþ¤òÄÌÇ¯±¿¹Ò¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ëÀþ¤òµ¨Àá±¿¹Ò¤Ç³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÎÅìµþ/À®ÅÄÏ©Àþ¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¢¥°¥¢¥à¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Î7Ï©Àþ¡£10·î27Æü¤Ë¤Ï¥»¥Ö¤Ë¤â½¢¹Ò¤¹¤ë¡£