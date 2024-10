ÏÃÂê¤Î¿·Å¹11¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¡¢²£ÉÍ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¿©Æ²¤ß¤«¤ó¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 蕎麦とみず(神奈川・逗子)

2024年8月、京急逗子・葉山駅南口から徒歩約3分のところに「蕎麦とみず」がオープンしました。

蕎麦とみず 出典:轟天さん

2. GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-(東京・銀座)

<店舗情報>◆蕎麦とみず住所 : 神奈川県逗子市逗子5-11-13TEL : 046-845-4478

2024年9月30日に開業した「三井ガーデンホテル銀座築地」14階に「GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-」がオープンしました。手掛けるのは「桜坂 ONO」など、福岡を中心に京都・大阪にも個性豊かなレストランを展開するONOグループです。

GINZA ONO Gratia -Smoke Dining- 写真:お店から

3. 浅草真九郎(東京・雑色)

<店舗情報>◆GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-住所 : 東京都中央区築地4-7-1 三井ガーデンホテル銀座築地 14FTEL : 03-3545-9073

2024年9月、京急雑色駅から徒歩4分ほどの場所に、世界一ロックな新食感手打ちうどんを楽しめる「浅草真九郎」が浅草から移転オープンしました。

浅草真九郎 出典:特盛ヒロシさん

4. 赤坂 島袋(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆浅草真九郎住所 : 東京都大田区仲六郷2-18-14TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年9月、赤坂見附駅から徒歩約2分のところに日本料理店「赤坂 島袋」がオープンしました。

赤坂 島袋 出典:bouzsyatyouさん

5. Chocolat Trouver(東京・表参道)

<店舗情報>◆赤坂 島袋住所 : 東京都港区赤坂3-21-8 久保ビル 3FTEL : 03-6277-7290

2024年9月、表参道に「Chocolat Trouver(ショコラ・トルベ)」がオープンしました。 “トルベ”とは“見つける”という意味。「お気に入りのショコラが見つかるショップ」をコンセプトに、世界から厳選した多彩なショコラブランドがそろいます。

ショコラ・トルベ 出典:KOKO.さん

6. 博多豚そば月や 西梅田店(大阪・北新地)

<店舗情報>◆ショコラ・トルベ住所 : 東京都港区北青山3-10-19 Arrows aoyama 1FTEL : 03-6712-6730

2024年8月、大阪・北新地に「博多豚そば月や 西梅田店」がオープンしました。博多名物のクリア豚骨スープのラーメン店が大阪初出店。ラーメンファンの話題を集めています。

博多 豚そば月や 西梅田店 出典:す〜さん!さん

7. Etto(京都・丸太町)

<店舗情報>◆博多 豚そば月や 西梅田店住所 : 大阪府大阪市北区曾根崎新地2-1-17TEL : 06-6147-8331

2024年8月、京都市営地下鉄・丸太町駅2番出口から徒歩約13分のところにイノベーティブイタリアン「Etto」がオープンしました。カウンター8席のみの店内では、シェフが腕によりをかけて作る季節のコース料理が楽しめます。

Etto 写真:お店から

8. MAISON FARMER(東京・三軒茶屋)

<店舗情報>◆Etto住所 : 京都府京都市上京区大黒屋町47TEL : 050-1721-7448

三軒茶屋駅から徒歩1分のアイスクリームショップ「MAISON FARMER(メゾンファーマー)」。2024年10月にグランドオープンしました。

MAISON FARMER 出典:どくだみちゃんさん

9. emer(東京・乃木坂)

<店舗情報>◆MAISON FARMER住所 : 東京都世田谷区三軒茶屋1-36-12 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、乃木坂駅より徒歩5分ほどの場所に、ジャンルの枠にとらわれないイノベーティブレストラン「emer」がオープンしました。

emer 出典:tomomin826さん

10. 横浜みかん(神奈川・平沼橋)

<店舗情報>◆emer住所 : 東京都港区西麻布1-10-15 Frame 西麻布 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、横浜駅西口、平沼橋駅からそれぞれ徒歩7分ほどの場所にある「うにと牡蠣と日本酒と 遊成」が「横浜みかん」と名を改めてリニューアルオープンしました。新橋で人気を博している、海鮮にこだわる大人の居酒屋「食堂みかん」の姉妹店です。

横浜みかん 写真:お店から

11. 銀座はるちゃんラーメン(東京・東銀座)

<店舗情報>◆横浜みかん住所 : 神奈川県横浜市西区岡野1-6-29 翔’s横濱 1FTEL : 050-5594-1490

2024年7月、東京メトロ東銀座駅A7出口から徒歩約1分のところに銀座はるちゃんラーメンがオープンしました。本店の人気店、新橋「はるちゃんラーメン」の姉妹店です。

銀座はるちゃんラーメン 出典:@なゆたぬきさん

<店舗情報>◆銀座はるちゃんラーメン住所 : 東京都中央区銀座3-11-6 鈴木ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:食べログマガジン編集部

