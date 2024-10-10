ABEMA¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«À©ÉþS¡ª¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Âç¶½Ê³¡ÖÄ¶¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤Ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈÀ©Éþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡¡ºÇ¿·ÏÃ¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤µ¤óÂô»³ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤âº£²ó¤Ï³ØÎÏ¥Þ¥·¤Ê¤Ï¤º¡Ä¡ª¡×¤È½Ð±éÈÖÁÈ¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤Ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÈ¿Â§¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡ÖJK¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£