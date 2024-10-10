ÊÆ9·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¡¡¡Ü2.4¡ó »Ô¾ìÍ½ÁÛ¾å²ó¤ë¿¤Ó¡¡6¤«·îÏ¢Â³¤Ç¿¤ÓÎ¨½Ì¾®¤âº¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë·üÇ°¤¯¤¹¤Ö¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î9·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï2.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£6¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤Î¿¤ÓÎ¨½Ì¾®¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿9·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.4¡ó¤Î¾å¾º¤Ç¤·¤¿¡£6¤«·îÏ¢Â³¤Ç¿¤ÓÎ¨¤Ï½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Î2.3¡ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¿¤ÓÎ¨¤¬»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Ï9·î¤Ë0.5¡ó¤ÎÂçÉý¤ÊÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«Êª²Á¤ÈÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
½»Âð,
³ùÁÒ,
³¤,
ºßÂð°åÎÅ,
À¸²Ö,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÃÖ¾²¹©»ö