¡Ö°å»ÕÊÐºßÌäÂê¡×¤ÇÄ»¼è¤Ê¤É13¸©¤¬¸üÏ«Âç¿Ã¤ËÍ×Ë¾½ñÄó½Ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÃÏÊý¤ä°ìÉô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Ç°å»Õ¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤é¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐºö¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡°å»Õ¤¬ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬°å³ØÉô¤ÎÄê°÷¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎºö¤òÇ¯Æâ¤Ë¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡10Æü¡¢Ê¡²¬¸üÏ«Âç¿Ã¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÄ»¼è¸©¤ä²­Æì¸©¤Ê¤É13¸©¤Ç¤¹¡£

¡¡13¸©¤Ï¡¢1·î¤Ë¸üÏ«¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿»ØÉ¸¤Ç¤Ï°å»Õ¤¬Â¿¤¤¸©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Äó½Ð¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÊ¿°æÄ»¼è¸©ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Ç¤ÏÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î°åÎÅ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£