ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¡¢£²¡¥£´¡ó¾å¾º¡áÍ½ÁÛ¾å²ó¤ë¡½£¹·î
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó»þ»ö¡ÛÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£¹·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¿¤ÓÎ¨¤Ï£¶¥«·îÏ¢Â³¤Ç½Ì¾®¤·¡¢£²£°£²£±Ç¯£²·î°ÊÍèÌó£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£²¡¥£³¡ó¾å¾º¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½´ðÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£³¡¥£³¡ó¾å¾º¤Ç¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°·î¤«¤é¾®Éý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤¬£µ¡¥£±¡óÄã²¼¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤â£±£µ¡¥£³¡óÄã²¼¡£°ìÊý¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢½ü¤¯¡Ë¤Ï²ÈÄÂ¤Ê¤É½»µïÈñ¤Î¿¤Ó¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢£´¡¥£·¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¡¡