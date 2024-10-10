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3rd Single¡ÖMAZQUERADE¡×

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¡ï4,290(ÀÇ¹þ) / UMCB-59004
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01.MAZQUERADE¡¡¡¡02.Counterattack¡¡¡¡03.Seaside Story¡¡¡¡04. Our Life Is Always Right
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¡¦Counterattack -Music Video-
¡¦Counterattack -Behind The Scenes-
¡¦Seaside Story -Music Video-
¡¦Seaside Story -Dance Performance Video-
¡¦Seaside Story -Behind The Scenes-

¢£SHOWCASEÈ×
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¡ï4,290(ÀÇ¹þ) / UMCB-59005
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01.MAZQUERADE¡¡¡¡02.Counterattack¡¡¡¡03.Seaside Story¡¡¡¡04. Our Life Is Always Right
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¡¦¡ÖSeaside Story¡×¡ÖMAZQUERADE¡×Photo Shooting Behind The Scenes

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¡ï1,650(ÀÇ¹þ) / UMCB-59006
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01.MAZQUERADE¡¡¡¡02.Counterattack¡¡¡¡03.Seaside Story¡¡¡¡04. Our Life Is Always Right

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¡ï1,650(ÀÇ¹þ) / PDCB-5003
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01.MAZQUERADE¡¡¡¡02.Counterattack¡¡¡¡03.Seaside Story¡¡¡¡04. Our Life Is Always Right

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¡ï1,650(ÀÇ¹þ) / PDCB-5004
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01.MAZQUERADE¡¡¡¡02.Counterattack¡¡¡¡03.Seaside Story¡¡¡¡04. Our Life Is Always Right

¢£MUZEUM¸ÂÄêÈ×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡Ë
¡ÚCD¡Ü40P Photobook¡Ü¥Ð¥ó¥À¥Ê¡Ü¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊçÃêÁª·ô¡Û¡¡¢¨7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡ï5,060(ÀÇ¹þ) / D2CJ-7570
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01.MAZQUERADE¡¡¡¡02.Counterattack¡¡¡¡03.Seaside Story¡¡¡¡04. Our Life Is Always Right

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2024/10/1(²Ð)¡§OPEN/18:00 START/19:00
2024/10/2(¿å)¡§OPEN/18:00 START/19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00-16:00)

¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2024/10/15(²Ð)¡§OPEN/18:00 START/19:00
2024/10/16(¿å)¡§OPEN/18:00 START/19:00
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¡¦SSÀÊ¡§¡ï18,000(ÀÇ¹þ)
¡¦SÀÊ¡ÚÃåÀÊ»ØÄê¡Û: ¡ï13,000(ÀÇ¹þ)
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¡¦AÀÊ¡§¡ï8,900(ÀÇ¹þ)

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