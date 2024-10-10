¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¤Î»ö·ï¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°¦ÇÏ¥ª¥Þ¥¿¥»¥·¥Þ¥·¥¿¤Ø¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Öº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö²¿¤«¤·¤éÈ¯¿®¤ò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀÆÆ£¿µÆó¡Ê41¡Ë¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢°¦ÇÏ¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¥·¥Þ¥·¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï7·î¤Ë¥í¥±¥Ð¥¹Æâ¤Ç20Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Ï·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È»º¶ð¤òÇã¤¦¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°¦ÇÏ¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¥·¥Þ¥·¥¿¡×¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â8·î3Æü¤ÎÆ°²è¤¬ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Íó¤Ï9·î14Æü¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¤Á¤ã¤ó¤Îº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¤Á¤ã¤ó¤Î¸½¾õ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂ¸Â³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¤Á¤ã¤ó¤Îº£¸å¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¤Á¤ã¤ó¤Îº£¸å¤À¤±¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡×¡Ö¥ª¥Þ¥¿¥»¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£