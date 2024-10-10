¡È¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡É¤Ç³Êº¹²ò¾Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ä´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÅù¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡ØSDGs¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È °¦ÃÎ
¡¡´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡ÖSDGs¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSDGs AICHI EXPO 2024¡Ù¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Ç10·î10Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ»º¤ÎËõÃã¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ç½Ð¤ëÇÑ´þÊª¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Èº®¤¼¤Æºî¤Ã¤¿¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òµÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¤ê¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆñÌ±»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌ¾¸Å²°·ÐºÑÂç³Ø»Ôî·¹â¹»¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÈÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡×¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆ±»Î¤Î³Êº¹²ò¾Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSDGs AICHI EXPO 2024¡Ù¤Ï10·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£