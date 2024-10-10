ÀÐÇË¼óÁê¤¬Ãæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡¿¼¥»¥óÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»ù»¦³²»ö·ï¤ÎÀâÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßµá¤á¤ë¡¡´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤È¤â²ñÃÌ
ASEAN¡áÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤Î´ØÏ¢¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
ÆüÃæÎ¾¹ñ¤ÏÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÊñ³çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊý¸þÀ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·²ñÃÌ¤Ë¤Î¤¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ï¡¢Ìó30Ê¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê½ËÅÅ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Ë¤Ï¡¢²ÝÂê¤È·ü°Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´Ø·¸È¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¿¼¥»¥ó¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»ù¤Î»¦³²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤¿Â¾¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ëÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Î³èÈ¯²½¤Ë¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÈÌó35Ê¬´Ö¡¢²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌËÁÆ¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÁ°Ç¤¤Î´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤ËÂ³¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¤â¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò´Þ¤á¡¢³èÈ¯¤Ç¶ÛÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤ê¤¯¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¡¢Æü´Ú¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£