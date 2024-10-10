¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÁ¬Åò¤Çº£Ç¯1·î¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢52ºÐ¤ÎÁÎÎ·¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ë½»¤àÁÎÎ·¡¦¹õÅÄ¾¼¿¿ÍÆµ¿¼Ô(52)¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÁ¬Åò¤Çº£Ç¯1·î¡¢Åö»þ12ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¹õÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯8·îº¢¤«¤é¡¢¤³¤ÎÁ¬Åò¤ÇÃË¤Î»Ò¤È´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬º£Ç¯6·î¤ËÈï³²ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¹õÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À­ÊÊ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¹õÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤Î»Ò1¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë2ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£