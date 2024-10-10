¤³¤³¤Þ¤ÇÆÇ¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¥Þ¥ÞÍ§¤¬²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ó¥Ç¥â·×²è¡ÚÍýÁÛ¤ÎÎÙ¿Í Vol.18¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¥é¥¤¥³¥ß¤ÏÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇµÁ¼Â²È¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢µÁÉãÊì¤È¤Îº¤Æñ¤ÊÀ¸³è¤òÂÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÎÙ¿Í¥ß¥É¥ê¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÁÉãÊì¤ÎÂ¾³¦¸å¡¢¥ß¥É¥ê°ì²È¤ÈÍ¼ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥É¥ê¤ÎÄ¹½÷¥ß¥º¥¤¬²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤ÆÎå¤à°ìÊý¡¢¿Ê³ØÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¥ß¥É¥ê¤Î¹Í¤¨¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤Ï¥ß¥É¥ê¤¬»ý»²¤·¤¿¾ÞÌ£´ü¸Â´Ö¶á¤Î¿©ÉÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤ÈÅÜ¤ê¡¢¥ß¥É¥êÉ×ºÊ¤ÎÁ°¤Ç¸«±É¤òÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¼ºË¾¡£¿©ºà¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ËÇº¤à¥é¥¤¥³¥ß¤Ï¡¢Ì¼¥Ò¥Þ¥ê¤Î¡ÖÆâ½ï¤Ç»È¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥ß¥º¥¤¬ÅâÆÍ¤Ë¥é¥¤¥³¥ß¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÊì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥ß¥º¥¤Ï¡¢¥ß¥É¥ê¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê»ÐËå³Êº¹¤È¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤Î¥é¥¤¥³¥ß¤Ë¿©Èñ¤òÅÏ¤¹¤Î¤ÏµÕ¤Ë¼ºÎé¤À¤È¤¤¤¦Ææ¤Î²ÈÂ²°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ê¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥é¥¤¥³¥ß¤ÏÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇµÁ¼Â²È¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢µÁÉãÊì¤È¤Îº¤Æñ¤ÊÀ¸³è¤òÂÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÎÙ¿Í¥ß¥É¥ê¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÁÉãÊì¤ÎÂ¾³¦¸å¡¢¥ß¥É¥ê°ì²È¤ÈÍ¼ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥É¥ê¤ÎÄ¹½÷¥ß¥º¥¤¬²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤ÆÎå¤à°ìÊý¡¢¿Ê³ØÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¥ß¥É¥ê¤Î¹Í¤¨¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤Ï¥ß¥É¥ê¤¬»ý»²¤·¤¿¾ÞÌ£´ü¸Â´Ö¶á¤Î¿©ÉÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤ÈÅÜ¤ê¡¢¥ß¥É¥êÉ×ºÊ¤ÎÁ°¤Ç¸«±É¤òÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¼ºË¾¡£¿©ºà¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ËÇº¤à¥é¥¤¥³¥ß¤Ï¡¢Ì¼¥Ò¥Þ¥ê¤Î¡ÖÆâ½ï¤Ç»È¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥ß¥º¥¤¬ÅâÆÍ¤Ë¥é¥¤¥³¥ß¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÊì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥ß¥º¥¤Ï¡¢¥ß¥É¥ê¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê»ÐËå³Êº¹¤È¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤Î¥é¥¤¥³¥ß¤Ë¿©Èñ¤òÅÏ¤¹¤Î¤ÏµÕ¤Ë¼ºÎé¤À¤È¤¤¤¦Ææ¤Î²ÈÂ²°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ê¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¢£¾©³Ø¶â¤òºñ¼è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê!?
¢£¤Þ¤µ¤«¥ß¥É¥ê¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÆÇ¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä
¢£¡ÖËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä
¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Î¾©³Ø¶â¤Ïºñ¼è¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Î²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¤Ï¥·¥í¥¦¤ÎÉô²°¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊäÅ¶¤·¤í¤È¸À¤¦¥ß¥É¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤é¡©¤È¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò¥ß¥º¥¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¿Þ¡¹¤·¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
°Û¾ï¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤È¤Ï·èÊÌ¤·¡¢¾©³Ø¶â¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼Â²È¤ò½Ð¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥ß¥º¥¡£
¥é¥¤¥³¥ß¼«¿È¤¬º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¥é¥¤¥³¥ß¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
(¿·³À ¥é¥¤»Ò)