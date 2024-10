GLAY、アルバム発売記念ショートドラマ『GLAY Back To The Pops “Albumovie”』公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■主演:柄本時生、出演:武井咲、監督:箭内道彦。アルバム『Back To The Pops』に内在する太いコンセプトを体現するインスパイアムービー

10月9日にデビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』をリリースしたGLAY。これを記念して、主演:柄本時生、出演:武井咲、監督:箭内道彦によるアルバム発売記念ショートドラマ『GLAY Back To The Pops “Albumovie”』が公開された。

このショートドラマは柄本時生演じる主人公が、30年前の自分に誘われ、『Back To The Pops』の音楽とともに、自身の人生を振り返る内容。まるで当時からあったかのような、日々に寄り添うGLAYの音楽。今作はドラマのテーマである「昨日が今日を産み落とし、今日が明日を創り出す。」のもと、今の自分はどのようにして歩んできたのか、それを当時の時代に沿ったカルチャーや背景と共に描かれる。

また、柄本時生の昔の彼女役として武井咲が出演。ワイヤードイヤフォンをふたりでシェアして聴く姿や、服装やメイクも当時の時代感を踏襲しており、ドラマには貴重な姿が収められている。

なお、今作のナレーションはTERUが行っており、ファンにとっては大きな注目ポイントとなっている。

常に時代に寄り添った音楽を届けてきたGLAY。最新アルバムは、TAKUROいわく「30年目のデビューアルバム」。

新しいのに、懐かしい。そして王道でもあるGLAYの最新作『Back To The Pops』。ぜひ、今回の“Albumovie”とともに時代の旅に出かけてみよう。

『GLAY Back To The Pops “Albumovie”』

監督:箭内道彦

出演者:柄本時生 武井 咲 四家光葵

リリース情報

2024.10.09 ON SALE

ALBUM『Back To The Pops』



GLAY OFFICIAL SITE

https://www.glay.co.jp/